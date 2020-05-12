В Азербайджане 50 тыс. человек получили единовременную выплату за май

В Азербайджане началось перечисление единовременных пособий в размере 190 манатов за май безработным лицам и малообеспеченным гражданам, утратившим работу в связи с особым карантинным режимом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Средства уже получили 50 тыс. человек.

Обратившимся на представленные ими телефонные номера будут отправлены соответствующие SMS-уведомления. Если гражданин уже приобрел банковскую карту, то он может обналичить средства в любом банкомате указанного в уведомлении банка. Если гражданин не приобрел пока карту, ему следует обратиться за ней в указанный в уведомлении филиал банка и затем обналичить средства в любом банкомате этого банка.

Отметим, что в Азербайджане с 9 апреля начато предоставление единовременной выплаты безработным лицам.

Процесс предоставления выплат будет продолжаться последовательно.