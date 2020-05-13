Пострадавшим от пожара в ТЦ Eurohome выплатили 14 млн манатов

На основании поступившей информации о пожаре в ТЦ "Eurohome" в Бинагадинском районе столицы, начавшемся около 23.00 11 мая, ГПС, Служба спасения особого риска, войска гражданской обороны, сила и техника МЧС были привлечены к тушению пожара. Пожар был потушен около 01.00.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры, после тушения пожара, на основании поручения генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева, сотрудники прокуратуры посредством передвижной криминалистической лаборатории с участием экспертов министерства юстиции, сотрудников МЧС и МВД провели экспертизу на месте происшествия, изъяли необходимые образцы и предметы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), создана следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры и МЧС.

Согласно решению генпрокурора, производство по уголовному делу передано в следственное управление Генпрокуратуры по тяжким преступлениям.

Отметим, по уголовному делу, возбужденному по статье 225.2. УК в связи с пожаром, произошедшим 10 декабря 2019 года в этом же торговом центре, в результате которого сгорело имущество 128 лиц, пострадавшим была выплачена компенсация в размере 13 млн 796 тыс.манатов из общей суммы ущерба 17 млн 460 тыс. манатов.

В связи с тем, что оба пожара произошли в торговом центре, расположенном на той же территории ООО "Eurohome", уголовные дела объединены, расследование продолжается в порядке общего производства в следственном управлении Генеральной прокуратуры по тяжким преступлениям.