Бывший вице-президент Федерации борьбы Азербайджана скончался от коронавируса

Скончался бывший вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Магомед Алиомаров.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он сказал, что главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров умер из-за болезни, вызванной коронавирусом: "Да, коронавирус. Не хочется верить, столько планов, столько задач ставили, столько энергии. Он объединил вокруг себя всех девочек", - сказал глава федерации.

М.Алиомаров умер 13 мая в возрасте 67 лет. Он возглавлял сборную России с февраля 2019 года.

Отметим, М.Алиомаров в 2011-2015 годах возглавлял женскую сборную Азербайджана. В 2015-2018 годах занимал должность вице-президента Федерации борьбы Азербайджана.