ЮНИСЕФ и Общественное объединение "Региональное развитие" организуют ток-шоу на тему пандемии коронавируса

Азербайджанское представительство ЮНИСЕФ и Общественное объединение "Региональное развитие" (ООРР) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) реализуют проект по просвещению людей, относящихся к группе риска среди населения в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), сообщает Day.Az со ссылкой на Объединение.

В рамках проекта на телеканалах планируется проведение обсуждений в формате ток-шоу. Также при поддержке волонтеров предусмотрено распространение в Баку и регионах страны различных просветительских материалов на тему коронавируса.

Первые обсуждения пройдут 14 мая в 19:30 в программе "Sabaha saxlamayaq" Общественного телевидения (İTV). В ходе передачи состоится дискуссия на тему "Психологическое состояние населения в период пандемии".

В связи с проектом обсуждения будут организованы в рамках трех телепередач.