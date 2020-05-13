Эксперты отстаивают позиции живой культуры

Уже сегодня ученые и аналитики многих стран мира говорят о том, что коронавирус стал неким катализатором процесса перехода современного нам мира на качественно новый уровень общественных отношений. Вне зависимости от уровня развития той или иной конкретной страны, в ближайшем будущем мы будем наблюдать процесс усиления зависимости многих отраслей общественно-экономических отношений от цифровых технологий. Виртуализация, как естественный результат роста присутствия цифровых технологий во многих отраслях общественных отношений приведет к изменению их функциональных парадигм. Иными словами, изменится не только функциональный багаж целых отраслей, но и характер самого общественного представления об этих отраслях. В ближайшем будущем мы с вами будем наблюдать рост разворачивающейся классической философской проблематики соответствия формы и содержания.

В данном конкретном случае позволю себе сказать, что наиболее уязвимой сферой, которая может реально пострадать от неизбежной виртуализации и роста присутствия цифровых технологий является именно сфера культурных отношений. Да, присутствие цифровых технологий и глобальное пространство интернет виртуальности может облегчить целый ряд функциональных процессов, но в то же время есть реальная угроза того, что изменится и само представление о культуре, а такое понятие как культурная идентичность и вовсе потеряет хоть какую-то актуальность.

Культура будет просто обречена на то, чтобы стать всего лишь ответвлением креативной промышленности. Тем самым законы промышленности и экономики уже в свою очередь приведут к тому, что творческий процесс потеряет свой смысл, так как законы промышленности приведут к появлению шаблонов, стандартов, тиражированию продукции и гегемонии ширпотреба.

Отчасти именно понимание того, что виртуализация, собственно так же, как и слепая глобализация, может смыть смысл и значимость такого понятия как культурная идентификация личности и нации, стало поводом для некоторого беспокойства среди специалистов в сфере культуры. В данном контексте весьма знаковым событием можно считать видеоконференцию, которая прошла с участием руководителей методических центров культуры Республики Беларусь и Азербайджана. Сразу должен отметить, что одной из основных тем, которые были обсуждены на данной конференции стала "перспектива развития фольклорных коллективов".

Напомним, что именно фольклорные народные коллективы, которые состоят из непрофессионалов, как раз и отражают весь колорит натуральной культурной идентичности конкретных наций и народностей.

Да, мы должны признаться, что несмотря на все реализуемые государством проекты, к сожалению любительский народный фольклор постепенно сдает свои позиции. Под воздействием целого ряда объективно существующих процессов фольклор методично выходит из круга интересов подрастающего молодого поколения. Фольклор - это живая дышащая форма культуры, которая позволяет индивиду прикоснуться и почувствовать свои корни. Именно фольклор выступает одним из основных факторов, обеспечивающих привязанность личности к своей нации и национальной культуре.

Согласитесь, что данное видение придает фольклору статус стратегической значимости. Если классическая культура обеспечивает необходимый общий культурный уровень населения, то фольклор или народное творчество в исполнении любителей обеспечивает неприкосновенность кода культурной самоидентификации каждого отдельно взятого индивида. Думаю, что именно этим свойством фольклора необходимо руководствоваться во время выстраивания стратегии реализации культурной политики.

Прошу прощения, но данное видение позволило мне именно так назвать представленную к вашему вниманию эту публикацию: "Эксперты отстаивают позиции живой культуры". Цифровые технологии, которые сегодня активно нам навязываются, отчасти своим присутствием подразумевают некоторую функциональную стандартизацию, а, следовательно, и поэтапную унификацию. В свою очередь, любая унификация, как побочное явление глобализации, а уже и виртуализации, неизбежно приведет к потере самобытности.

Здесь надо иметь в виду, что самобытность, отчасти как раз и обеспечивает конкретной культуре некий эмоциональный колорит. В то время, когда цифровые технологии, как раз наоборот, со временем неизбежно будут диктовать расширение применения потенциалов компьютерной графики, что также способствует унификации как эмоционального мира, так и эстетического вкуса. Утвердительно считаю, что в данных вопросах стратегически важным является не упустить "точку невозврата". Как минимум потому, что на кону стоит понятие "национальной самобытности".

Асиф Усубалиев - кандидат политических наук