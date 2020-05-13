Спецоперация СГБ в Государственной пограничной службе Азербайджана

Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура Азербайджана провели спецоперацию в Государственной пограничной службе (ГПС).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на официальный сайт СГБ, благодаря совместным оперативно-следственным мероприятиям были пресечены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны ГПС Азербайджана.

В настояще время расследование продолжается.

Общественность будет дополнительно проинформирована.