Поддержка здоровья во время удаленной работы

Меры, связанные с карантином, затронули абсолютно каждого. Одной из мер, направленных на нераспространение вируса, стала социальная изоляция, и многие из нас перешли на работу в удаленном режиме. Это, конечно, создает новые условия и возможности для организаций продолжать рабочий процесс, но может в определенной степени воздействовать на физическое состояние работников, вынужденных сидеть дома.

Об этом сказала в комментарии Day.Az врач физиотерапевт-реабилитолог Центрального таможенного госпиталя Саида Керимова.

Как правильно организовать рабочее место в домашних условиях и не навредить здоровью?

Отвечая на этот вопрос, врач предупредила, что, работая из дома, мы можем столкнуться с рядом проблем. Проблемы могут возникнуть с осанкой и, как следствие - боли в спине, шее, в грудном отделе позвоночника и даже в запястьях.

По словам Саиды Керимовой, свое рабочее место в офисе мы уже как-то обустроили под наши нужды. Дома у нас не всегда имеются условия, адаптированные под многочасовую работу. Мы нависаем над ноутбуком, сутулимся, работаем лежа и так далее. Длительное пребывание в таких условиях становится причиной нарушения нормальной осанки и, как следствие, различных болей.

Наша собеседница отметила, что есть ряд правил, которые надо учесть при работе из дома.

"Правило первое и очень важное: не сидите долго и беспрерывно. Каждые 20 минут делайте перерыв на 3-5 минут. Просто пройдитесь или шагайте на месте - этого вполне достаточно.

Правило второе: монитор вашего компьютера должен находиться на уровне глаз и на расстоянии руки (50-55 см). В противном случае вы будете незаметно для себя сутулиться. Для того чтобы приподнять компьютер, подойдут книги - соберите их под ноутбуком до нужного уровня.

Правило третье: локти расположите ближе к туловищу и согните под углом 90-110 градусов. Если вы установили ноутбук на уровне глаз, то желательно присоединить отдельную клавиатуру и мышку, чтобы не напрягать кисти рук. Запястья при работе не сгибайте, сохраняйте кисти на одном уровне с предплечьем.

Правило четвертое: сложите полотенце и подоткните его между спинкой стула и поясницей. Это поможет спине сохранять правильное положение и избежать перенапряжения.

Правило пятое: ноги в коленном суставе согнуты на 90-110 градусов. Если вы выполняете периодически работу стоя, поставьте одну ногу на небольшое возвышение. Периодически меняйте ноги.

И последнее правило: конечно же, старайтесь внести в повседневную рутину простые занятия спортом - упражнения для спины, шеи, упражнения на растяжку, йогу.

Не забывайте, что из наших повседневных привычек и складывается наша жизнь. Сделайте своей привычкой поддержание своего здоровья!" - сказала врач-реабилитолог.

Лейла Таривердиева