МВД Азербайджана предупредило пассажиров метро, не пользующихся маской

В Бакинском метрополитене, где по решению Оперативного штаба при Кабинете министров с 9 мая возобновлены пассажироперевозки, в усиленном режиме несут службу сотрудники полиции.

Как сообщили Day.Az в МВД, в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) личный состав отдела полиции Бакинского метрополитена, а также сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск на входах и выходах станций ведут разъяснительные беседы с гражданами, входящими в метро, требуют от них соблюдения действующих правил.

Пассажиры обязаны соблюдать требования "Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте", в том числе заходить в метро в медицинских масках.

Отметим, что сотрудники полиции вначале делают предупреждение лицам, игнорирующим правила, рекомендуют приобрести медицинские маски, которые продаются у входа в метро. Игнорирующие данную рекомендацию граждане привлекаются к административной ответственности.

МВД еще раз доводит до сведения граждан, что необходимо соблюдать требования соответствующих методических указаний, в том числе касающиеся ношения медицинских масок. В противном случае, нарушившие правила пассажиры будут наказаны в административном порядке.