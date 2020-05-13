В Азербайджан экстрадирован житель Баку, незаконно продававший квартиры для инвалидов

Из Украины в Азербайджан экстрадирован житель Баку Мазахир Насибов, который скрывался от следствия в связи с незаконной продажей квартир, построенных для членов Общественного объединения "Азербайджанское общество слепых", сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Насибов, по предварительному сговору с должностными лицами Исполнительной власти Наримановского района и Общественного объединения "Азербайджанское общество слепых", умышленно документально оформил и незаконно продал предназначенные для малообеспеченных семей квартиры в новом здании, построенном для членов Объединения - инвалидов с проблемами зрения, нанеся ущерб 111 лицам на сумму 6,5 миллиона манатов.

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана продолжает следствие по уголовному делу, возбужденному по ст. 178.3.2 (мошенничество) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Подозреваемым по уголовному делу лицам было предъявлено обвинение по указанным статьям, Насибов был ранее объявлен в розыск, затем задержан в Украине и 11 мая 2020 года экстрадирован в Азербайджан.

Необходимые следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.