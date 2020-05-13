В одном из тоннелей Баку модернизировано освещение

С целью обеспечения комфортного и безопасного движения автотранспортных средств в одном из тоннелей столицы установлена новая система освещения.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend глава-пресс службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, новая система освещения установлена вдоль стен одного из самых протяженных тоннелей столицы на проспекте Зии Буниятова.

"Целью модернизации освещения является предотвращение возможных дорожно-транспортных происшествий, а также создание комфортных условий видимости для водителей, чтобы они могли четче видеть дорогу в ходе движения в тоннеле, а также во время въезда в него как в светлое, так и в темное время суток", - отметил Наджафли.

"Работы, связанные с системой освещением тоннелей столицы, являются продолжением начатых ранее работ. В них был выявлен ряд проблем с освещением, оно было отремонтировано, а кое-где и полностью заменено. Эти работы будут продолжаться, и все выявленные недостатки будут устранены нашим агентством.

Агентством регулярно проводятся целевые работы по обеспечению комфортного и безопасного движения автотранспортных средств в тоннелях. В этом контексте в автомобильных тоннелях устанавливаются дополнительные системы освещения, проводятся также восстановительные работы дорожной разметки и светоотражающих дорожных знаков", - подытожил Наджафли.