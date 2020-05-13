На должностных лиц ГПС Азербайджана заведено уголовное дело

Глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов прокомментировал информацию о проведении совместной спецоперации Службой государственной безопасности и Генеральной прокуратурой Азербайджана с целью разоблачения противозаконных действий должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend Эльдар Султанов подтвердил информацию. Он сообщил, что в связи с противозаконными деяниями должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.

Напомним, что благодаря совместным оперативно-следственным мероприятиям Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры были пресечены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны ГПС Азербайджана.

Расследование по делу продолжается.