В Азербайджане выявлено 65 случаев инфицирования коронавирусом, 54 вылечившихся, двое человек скончались

В Азербайджане выявлено 65 случаев инфицирования коронавирусом, 54 человека вылечились, двое человек скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались граждане 1949 и 1961 годов рождения, тесты на коронавирус которых показали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 2 758 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 789, скончались 35 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 934 лиц, из которых состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 44 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Всего в Азербайджане было проведено 208 546 тестов на предмет выявления коронавируса.