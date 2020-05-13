Что делать, если истек срок СМС-разрешения?

Если после трехчасового разрешения прошло 5-10 минут, это не принимается во внимание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом сказал заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев.

А.Багишев отметил, что, поскольку на дорогах нет пробок, гражданин может свободно выполнить свои дела в этот период:

"Согласно правилам особого карантинного режима гражданам разрешается выходить на улицу на три часа.

Трехчасовое разрешение может истечь во время приема у врача. В этом случае человек может вернуться домой, имея справку от врача. В других случаях решение принимается в зависимости от ситуации. Если после трехчасового разрешения прошло 5-10 минут и дом находится в 50 метрах, то данное опоздание не принимается во внимание.

В целом задача сотрудников полиции заключается не в том, чтобы штрафовать граждан, а охранять их здоровье".