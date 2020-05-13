https://news.day.az/society/1234639.html МИД: Нет ограничений в связи с зарубежными поездками граждан Азербайджана
МИД: Нет ограничений в связи с зарубежными поездками граждан Азербайджана
Ограничений в связи с зарубежными поездками граждан Азербайджана нет.
Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает Day.Az.
По ее словам, однако, международные рейсы и поездки в обоих направлениях приостановлены.
Она также отметила, что зарубежные страны не принимают иностранных граждан. Но в исключительных случаях, когда противная сторона готова принять гражданина, он может отправиться в зарубежную страну".
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