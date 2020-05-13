https://news.day.az/society/1234648.html Лейла Абдуллаева: В настоящее время на родину желают вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран
Лейла Абдуллаева: В настоящее время на родину желают вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран
Сегодня одним из важных вопросов является возвращение в страну находящихся за рубежом граждан Азербайджана. В настоящее время на родину хотят вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран мира.
Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает Day.Az.
По ее словам, несмотря на приостановление международных рейсов, Азербайджан продолжает возвращать в страну своих граждан специальными чартерными рейсами.
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