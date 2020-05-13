https://news.day.az/society/1234663.html Лейла Абдуллаева: Среди проживающих за границей азербайджанцев есть инфицированные коронавирусом
Лейла Абдуллаева: Среди проживающих за границей азербайджанцев есть инфицированные коронавирусом
Среди находящихся за границей азербайджанцев есть инфицированные коронавирусом.
Как сообщает Day.Az, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
По ее словам, среди граждан Азербайджана, проживающих за рубежом, есть и скончавшиеся от этого вируса.
"Также зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом граждан зарубежных стран, которые по происхождению азербайджанцы. Разрешено возвращать тела погибших от вируса за границей в Азербайджан. Тела этих граждан возвращаются спецрейсами", - сказала Лейла Абдуллаева.
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