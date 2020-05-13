В Азербайджане коронавирус чаще выявляется у граждан, возвращенных из России
В настоящее время в Азербайджане коронавирус чаще обнаруживается у граждан, возвращенных из России.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он сообщил, что ранее коронавирус чаще выявлялся у граждан, возвращенных из Европы.
"В последнее время у 18-20 процентов граждан, возвращенных из России, выявляется коронавирус, и эти цифры растут. На конец апреля - начало мая у 10 из 540 граждан Азербайджана, возвращенных из России, выявлена коронавирусная инфекция, они помещены на лечение в больницы особого режима. Эти цифры в различное время и по различным территориям постоянно менялись. В настоящее время коронавирус чаще обнаруживается у граждан Азербайджана, возвращенных из России", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.
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