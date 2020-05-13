Тяжелое ДТП в Уджаре, есть пострадавшие

В Уджаре произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-21099".

В Уджарскую центральную районную больницу с различными травмами были доставлены жители Гейчайского района - Назакет Солтан гызы Гаджиева (1973 г.р.), Рахиб Меджнун оглу Сулейманов (1976 г.р.), Эльчин Рафиг оглу Танрывердиев (1997 г.р.) и житель Уджарского района Сулейманов Анар Фаиг оглу (1989 г.р.).

Ведется расследование.