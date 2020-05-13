https://news.day.az/society/1234719.html В Азербайджане возобновят допуск адвокатов в следственные изоляторы без справки
В Азербайджане возобновят допуск адвокатов в следственные изоляторы без справки
В результате проведенных обсуждений решена проблема, связанная с требованием получения медицинской справки по тесту на коронавирус для допуска адвокатов в следственные изоляторы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.
По его словам, согласно указанию руководства министерства юстиции, начиная с завтрашнего дня, адвокаты будут допущены во все следственные изоляторы страны без необходимости получения дополнительных медицинских справок.
"Тем не менее, ношение медицинской маски и защитных перчаток, использование дезинфицирующих средств является обязательным".
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