В Азербайджане возобновят допуск адвокатов в следственные изоляторы без справки

В результате проведенных обсуждений решена проблема, связанная с требованием получения медицинской справки по тесту на коронавирус для допуска адвокатов в следственные изоляторы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, согласно указанию руководства министерства юстиции, начиная с завтрашнего дня, адвокаты будут допущены во все следственные изоляторы страны без необходимости получения дополнительных медицинских справок.

"Тем не менее, ношение медицинской маски и защитных перчаток, использование дезинфицирующих средств является обязательным".