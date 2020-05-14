Как дезинфицирующие растворы влияют на организм человека?

Дезинфицирующие растворы, используемые на территориях страны, не оказывают негативное влияние на человеческий организм.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор Бакинского городского дезинфекционного центра Акиф Мамедов.

Однако, по его словам, через 2 часа после дезинфекционных работ рекомендуется проводить влажную уборку, которая не уменьшает эффект использованных средств, дабы исключить сомнения в наносимом этими средствами вреде.

Директор Центра отметил, что за два часа после проведения дезинфекционных работ вирусы погибают.

Он добавил, что в нынешних условиях предприятия не должны довольствоваться работами, проводимыми в профилактических целях: "Они сами тоже должны проводить текущие дезинфекционные работы, которые подразумевают обработку дверных ручек, полов, окон и прочих поверхностей специальным раствором. Санитарные работники этих предприятий должны ежедневно проводить эти мероприятия".

В заключение он добавил, что проблем с дефицитом вышеназванных растворов нет, и в стране используются растворы как местного, так и зарубежного производства.