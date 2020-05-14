В Азербайджане начинается проведение международных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 14 мая приступает к проведению международных экзаменов согласно соответствующим санитарно-гигиеническим правилам, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

Согласно информации, проведение экзаменов планировалось в марте, но они были перенесены в связи с мерами, осуществляемыми в стране по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как говорится в сообщении, при входе в здание у участников экзамена будет проверяться температура. Также будет обеспечено наличие необходимых дезинфицирующих средств и осуществлена рассадка на социальной дистанции. Участники должны будут прийти на экзамен в масках и находиться в них на протяжении всего экзамена.

Название экзамена

Дата проведения экзамена

Время начала экзамена

TOEFL iBT

30 мая, 13 и 20 июня, 4 июля

09:30

GRE

26 июня, 15 августа, 5 сентября

10:00

Более 100 экзаменов по IT, финансам, бухучету, менеджменту, аудиту управлению проектами и пр.

Каждый понедельник, среда и пятница

Утренняя смена: 08:30-13:30

Дневная смена: 14:00-18:00

"Pearson Test of English Academic" (PTE-Academic)

Каждый вторник и четверг

Утренняя смена: 10:00-13:00

Дневная смена: 15:00-18:00

SAT

29 августа, 26 сентября, 3 октября, 7 ноября, 5 декабря

09:00