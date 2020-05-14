В Азербайджане начинается проведение международных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 14 мая приступает к проведению международных экзаменов согласно соответствующим санитарно-гигиеническим правилам, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

Согласно информации, проведение экзаменов планировалось в марте, но они были перенесены в связи с мерами, осуществляемыми в стране по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как говорится в сообщении, при входе в здание у участников экзамена будет проверяться температура. Также будет обеспечено наличие необходимых дезинфицирующих средств и осуществлена рассадка на социальной дистанции. Участники должны будут прийти на экзамен в масках и находиться в них на протяжении всего экзамена.