В Азербайджане учителя при приеме на работу не будут сдавать этот экзамен

В этом году в ходе конкурса по приему учителей на работу кандидаты не будут сдавать экзамен по логике.

Об этом сказала директор Центра профессионального развития работников образования Института образования Назакет Мехтиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в ходе конкурса претенденты будут сдавать экзамен по специальности, методике и педагогике.

Мехтиева добавила, что одним из важнейших вопросов является эффективная организация процесса преподавания и оценивания: "Поэтому в текущем году большинство вопросов на экзаменах будет не информационного характера, а скорее будет связано с применением этой информации в соответствующей ситуации".