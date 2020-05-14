В транспортных средствах регионов Азербайджана устанавливаются прозрачные перегородки

В автобусах и такси, курсирующих в Гяндже, Лянкяране, Товузе и в направлении Баку-Сумгайыт, устанавливаются прозрачные перегородки.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend завсектором по связям с общественностью Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, в связи с этим перевозчикам было направлено официальное письменное обращение: "Первоначально они устанавливаются в транспортных средствах, функционирующих в регионах "оранжевой" зоны. Это автобусы, которые работают в Гяндже, Лянкяране и по маршруту Баку-Сумгайыт. Но процесс уже начался и в Товузе. Перевозчики проинформированы письменно, а лицам, занимающимся услугами такси, даны устные указания".

Она отметила, что на установку перегородок каких-либо лимитов и времени не установлено: "Потому что предприниматели понимают серьезность ситуации и стараются выполнять эти правила. Водителей такси контролируют сотрудники региональных филиалов Службы, чтобы перегородки в автомобилях были установлены своевременно".