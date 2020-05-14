Хорошая новость для получателей единовременного пособия в 190 манатов
Единовременное пособие в размере 190 манатов за второй месяц будет выплачено до конца мая.
Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Было отмечено, что выплаты начались с 12 мая и средства единовременной помощи 50 тысяч лиц уже переведены в соответствующие банки:
"Этим лицам на номера телефонов, указанных при обращении, отправляются SMS-сообщения. Лицо, уже получившее карточку в соответствующем банке, может снять эти деньги в любом банкомате указанного банка. В противном случае следует вначале ее получить в филиале банка, а затем снять средства. До конца мая все выплаты будут перечислены на счета получателей".
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