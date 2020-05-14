В Киеве объявлены победители видеоработ на тему "Что для меня значит Азербайджанский мультикультурализм?"

В Киеве объявили победителей Всеукраинского конкурса видеоработ на тему "Что для меня значит Азербайджанский мультикультурализм?", организованного Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦК). Проект был приурочен к 97-летию со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend куратор конкурса, член БМЦК Марина Гончарук.

Она отметила, что студенты были очень активными и креативными в подходе к выполнению творческого задания. Также университеты активно присоединились к информированию студентов конкурса про азербайджанский мультикультурализм.

"Я была очень рада тому, что в разных уголках Украины молодежь много знает про Азербайджан и проявляет желание углублять свои знания о концепции азербайджанского мультикультурализма. Это показывает, что дружественные отношения двух стран в будущем будут только развиваться", - отметила Марина Гончарук.

Исполнительный директор БМЦК Ряван Гасанов подчеркнул, что мультикультурализм является неотъемлемой частью наследия великого лидера Гейдара Алиева.

"Приверженность Азербайджана политике мультикультурализма и толерантности остается неизменной. Страна является признанным маяком этой тенденции в мире, полном конфликтов идентичности, ненависти и нетерпимости. История и опыт нового времени показывают, что наилучшим противоядием в свете опасных вызовов и рисков остается вера в незыблемость идеалов, которые предполагают открытость, готовность поделиться своим опытом с остальным миром. Азербайджан доказал, что культурный плюрализм как явление представляет важный и незаменимый алгоритм, с помощью которого народы добиваются успешности в содружестве. В этом и содержится один из залогов успеха Азербайджана, который настроен на жизнь без конфликтов в неспокойном мире. Мировое сообщество столь здравый подход не только оценивает, но и поддерживает, потому что ключом к стабильности всегда были и останутся взаимопонимание, открытость и диалог - то, что ценил и поддерживал своей энергией, мудростью Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев", - отметил Гасанов.

Первое место в конкурсе заняла Юлия Гаврилко (Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова), второе - София Назарова (Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко), третье разделили Давид Гогия и Эмиль Мусаев (Киевский национальный университет культуры и искусств). В десятку лучших также вошли Соломия Костенко (Тернопольский национальный экономический университет), Роман Попов (Киевский университет культуры), Владислав Захарчук (Тернопольский национальный экономический университет), Мария Сиваш (Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко), Юлия Ярмолюк (Тернопольский национальный экономический университет), Марианна Волкова (Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского), Виталий Найда (Харьковский национальный университет внутренних дел). Финалисты будут удостоены почетных грамот и ценных призов.

Один из финалистов Давид Гогия поблагодарил БМЦК за тесное сотрудничество с украинской молодежью и создание возможности для изучения концепции азербайджанского мультикультурализма, посещения международных школ в Азербайджане.

"Я, как украинский грузин, рад, что живу в толерантной среде, где все с интересом изучают концепцию азербайджанского мультикультурализма, говорят про межкультурный и межрелигиозный диалог. Я изучаю международные отношения и считаю, что такая информация очень важна. Я благодарен, что в рамках конкурса имел возможность рассказать о том, что он для меня значит", - отметил Давид Гогия.

А Марианна Волкова исполнила на народном украинском инструменте кобзе азербайджанскую народную песню "Сары гялин".