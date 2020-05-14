Расписание телеуроков по профобразованию на завтра

Опубликовано расписание на 15 мая телеуроков по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает Day.Az.

Посмотреть выпуск программы "Время урока" можно также на Youtube, на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.