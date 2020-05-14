https://news.day.az/society/1234917.html Расписание телеуроков по профобразованию на завтра
Расписание телеуроков по профобразованию на завтра
Опубликовано расписание на 15 мая телеуроков по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает Day.Az.
Посмотреть выпуск программы "Время урока" можно также на Youtube, на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.
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