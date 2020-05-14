Промышленный Банк Азербайджана раздал малоимущим семьям продовольственные паи

Промышленный банк Азербайджана (ОАО), более 20 лет являющийся инициатором ряда инноваций в банковском секторе и завоевавший благодаря этой деятельности доверие и симпатии клиентов, продолжает реализацию социальных проектов.

По случаю месяца Рамазан сотрудники банка навестили сотни малоимущих семей, семьи шехидов, инвалидов Афганистана и Чернобыля, зарегистрированных в Низаминском, Сураханском районах города Баку, Гяндже и Имишлинском районе, нуждающихся в социальной защите и заботе, а также вручили им праздничные подарки, состоящие из продуктов первой необходимости.

В то же время проект был реализован в период введенного в республике режима особого карантина с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также недопущения выхода людей из дома, тем самым, снизив риск инфицирования вирусом.