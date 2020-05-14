В МЧС Азербайджана произошли кадровые изменения
В министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана произошли кадровые изменения.
Как сообщила пресс-секретарь министерства Гюльчин Мехтиева, соответствующий приказ подписал министр Кямаледдин Гейдаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно приказу министра, на основании внутренней ротации начальник Бакинского регионального центра, полковник Хикмет Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Государственной службы пожарного надзора министерства.
Другим приказом министра начальник Государственной службы пожарного надзора, генерал-майор внутренней службы Исраил Алиев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность начальника Бакинского регионального центра.
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