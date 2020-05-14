В Азербайджане выявлен 121 новый случай инфицирования коронавирусом, 44 вылечившихся

В Азербайджане выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом, 44 человека вылечились.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 2879 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1833, скончались 35 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1011 лиц, из которых состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 38 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Всего в Азербайджане было проведено 214 291 тест на предмет выявления коронавируса.