https://news.day.az/society/1234967.html В Азербайджане выявлен 121 новый случай инфицирования коронавирусом, 44 вылечившихся
В Азербайджане выявлен 121 новый случай инфицирования коронавирусом, 44 вылечившихся
В Азербайджане выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом, 44 человека вылечились.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 2879 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1833, скончались 35 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1011 лиц, из которых состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 38 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
Всего в Азербайджане было проведено 214 291 тест на предмет выявления коронавируса.
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