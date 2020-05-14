Стало известно, как будет проводиться защита диссертаций магистрантов Академии наук Азербайджана

Экзаменационная сессия и защита диссертаций магистрантов будет осуществляться традиционным образом с соблюдением требований превентивных мер и социальной дистанции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе онлайн-встречи с заведующими учебных отделов научных институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сказал заведующий отделом магистратуры Аппарата Президиума НАНА Фикрет Фейзиев.

На встрече заместитель начальника управления науки и образования НАНА Гусейн Гусейнов подчеркнул важность завершения промежуточного оценивания магистрантов до 31 мая 2020 года. Он также высоко оценил опыт, полученный в сфере дистанционного обучения.