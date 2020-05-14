Спецоперация СГБ: задержан генерал и высокопоставленные чиновники Госпогранслужбы Азербайджана

В результате совместных оперативно-следственных мероприятий Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана были пресечены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на официальный сайт СГБ, в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, задержаны заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Нагиев Афган Вели оглу, высокопоставленные военнослужащие ГПС и гражданские лица.

В настоящее время расследование продолжается.