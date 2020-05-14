Что ждет лиц, уклоняющихся от уплаты штрафа за нарушение карантина?

В Азербайджане продолжается штрафование граждан, нарушающих правила особого карантинного режима. Некоторые из них не считают обязательным платить эти штрафы, и относятся к этому довольно легкомысленно. Но какая ответственность ждет граждан, которые не платят штрафы?

На этот вопрос ответил Trend член Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, юрист Вугар Бабаев, передает Day.Az.

Он сообщил, что штрафы в связи с нарушением режима особого карантина в стране должны быть уплачены в обязательном порядке.

"Данный вопрос регулируется статьей 211 (Нарушение режима против эпидемии, режимов санитарной гигиены и карантина) Кодекса об административных проступках В данной статье указывается, что за нарушение режима против эпидемии, режимов санитарной гигиены и карантина физические лица штрафуются в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 1500 до 2000 манатов, либо в зависимости от обстоятельств дела, с учетом личности лица, совершившего административный проступок, может быть применен административный арест сроком до одного месяца, а также штраф в отношении юридических лиц от 2000 до 5000 манатов", - сказал Бабаев.

Юрист также рассказал об ответственности лиц, которые не будут платить штрафы.

"Если оштрафованное лицо не оплатит штраф в течение 40 дней, то данный проступок влечет за собой дополнительную ответственность. В таком случае, сумма штрафа будет вычтена из его зарплаты. Если человек не работает, то средства выплачиваются за счет пособия по безработице. При отсутствии вышеперечисленных, оштрафовавший орган по назначению обращается в суд, оштрафованному запрещается выезжать за пределы страны, и он объявляется в розыск. Далее вынесенное решение направляется судебным исполнителям, которые в установленный срок обеспечивают исполнение судебного решения", - сказал Вугар Бабаев.