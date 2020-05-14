В бакинских автобусах устанавливаются прозрачные перегородки

В системе общественного транспорта Баку продолжается осуществление профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, в рамках этих мероприятий в пассажирских автобусах началась установка прозрачных перегородок, исключающих физический контакт водителей с пассажирами.

Подобные перегородки в кратчайшие сроки уже установлены в 1400 автобусах.

Также сообщается, что соответствующие стандартам кабинки установлены производителями в 553 автобусах, задействованных в пассажироперевозках. Это в основном автобусы BakuBus и ООО Xaliq Faiqoğlu.

Наряду с автобусами прозрачные перегородки устанавливаются и в такси.