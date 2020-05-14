Аннулирована лицензия на спутниковое вещание Real TV.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, данное решение было принято в ходе заседания Национального совета телерадиовещания.

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