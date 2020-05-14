https://news.day.az/society/1235042.html Аннулирована лицензия на спутниковое вещание Real TV
Аннулирована лицензия на спутниковое вещание Real TV
Аннулирована лицензия на спутниковое вещание Real TV.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, данное решение было принято в ходе заседания Национального совета телерадиовещания.
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