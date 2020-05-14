https://news.day.az/society/1235070.html В списке подчиненных TƏBİB медучреждений произошли изменения - решение Кабмина
В списке подчиненных TƏBİB медучреждений произошли изменения - решение Кабмина
Кабинет министров Азербайджана внес поправки в постановление об утверждении Списка медицинских учреждений, находящихся в подчинении публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) от 12 апреля 2019 года № 163.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, в список вместо НИИ Гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова включен Национальный центр гематологии и трансфузиологии.
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