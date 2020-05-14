Ливневые дожди нанесли ущерб сельскому хозяйству и дорогам в Исмаиллы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Национальном гидрометеорологическом центре.

Согласно данным, начавшийся 14 мая 2020 года примерно в 16:35 в пункте Гирдиманчай-Гаранохур Исмаиллинского района и продолжающийся в течение часа сильный ливень сопровождался градом. В течение часа количество выпавших осадков составило 42 мм.

В 20:00 количество осадков составило 49 мм. В результате сельскому хозяйству и дорогам был нанесен ущерб. Через реку прошел селевой поток.