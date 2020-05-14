https://news.day.az/society/1235090.html Кямран Алиев отправил на пенсию нескольких прокуроров
Кямран Алиев отправил на пенсию нескольких прокуроров
В Генеральной прокуратуре произведены кадровые изменения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, решением генерального прокурора Камрана Алиева прокуроры Хатаинского района Юсиф Илдырымзаде, Насиминского района - Салман Мамедли и Евлахского района Азербайджана - Эльхан Панахов освобождены от занимаемых должностей в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
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