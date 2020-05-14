Кямран Алиев отправил на пенсию нескольких прокуроров

В Генеральной прокуратуре произведены кадровые изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, решением генерального прокурора Камрана Алиева прокуроры Хатаинского района Юсиф Илдырымзаде, Насиминского района - Салман Мамедли и Евлахского района Азербайджана - Эльхан Панахов освобождены от занимаемых должностей в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. 