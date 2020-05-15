https://news.day.az/society/1235117.html В Тертере реконструируется дорога, соединяющая десять прифронтовых сел - ФОТО
В Тертере реконструируется дорога, соединяющая десять прифронтовых сел - ФОТО
В Тертере реконструируется дорога, соединяющая десять прифронтовых сел, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Согласно информации, дорога местного значения протяженностью 33,5 км, реконструируемая в соответствии с IV технической категорией, соединяет села Сехлебад, Аскипара, Гараагаджи, Юхары Гарадаглы, Гапанлы, Гайнаг, Юхары Гапанлы, Газйан, Тезекенд, Гусенли. Дорога будет двухполосной. В настоящее время идут работы по обновлению асфальтового покрытия.
На завершающем этапе вдоль дороги будут построены автобусные остановки, установлены дорожные знаки, указатели километража, нанесена дорожная разметка.
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