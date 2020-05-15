В Баку будет проведена очередная дезинфекция улиц и проспектов

Завтра утром в Баку будут продезинфицированы около 300 улиц, проспектов и дорог, сообщает Day.Az со ссылкой на коммунальные службы столицы.

Работы по дезинфекции будут проведены и на улицах бакинских поселков.

Дезинфекция будет проведена специальными химическими средствами. "Учитывая определенную токсичность этих веществ, просим граждан не выходить завтра из дома без острой необходимости", - говорится в сообщении.