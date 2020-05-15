https://news.day.az/society/1235123.html В Баку будет проведена очередная дезинфекция улиц и проспектов
В Баку будет проведена очередная дезинфекция улиц и проспектов
Завтра утром в Баку будут продезинфицированы около 300 улиц, проспектов и дорог, сообщает Day.Az со ссылкой на коммунальные службы столицы.
Работы по дезинфекции будут проведены и на улицах бакинских поселков.
Дезинфекция будет проведена специальными химическими средствами. "Учитывая определенную токсичность этих веществ, просим граждан не выходить завтра из дома без острой необходимости", - говорится в сообщении.
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