Оглашен перечень оплачиваемых общественных работ в Азербайджане

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана огласило перечень общественных работ, предлагаемых безработным лицам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Общественные работы охватывают такие сферы как проведение дезинфекционных работ, благоустройство территорий городов и районов, улиц, парков и площадей, работы по озеленению, уход за парками, работа в учреждениях по оказанию социальных услуг пожилым и лицам с инвалидностью, строительные и ремонтные работы в населенных пунктах, больницах, школах, пансионатах, дошкольных учреждениях, общежитиях, других объектах социальной сферы, ремонт и строительство дорог и мостов, отопительных и котельных систем, работы по оказанию помощи в сельскохозяйственных предприятиях, по устранению последствий стихийных бедствий, другие работы социального значения.

В минтруда подчеркнули, что с каждым лицом, привлеченным к оплачиваемым общественным работам, заключается трудовой договор: "Для обеспечения временной занятости лиц, лишившихся работы и дохода в период особого карантинного режима, посредством Центра работы DOST минтруда и социальной защиты населения планируется создание 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Число привлеченных к этим работам уже превысило 61 тысячу человек".