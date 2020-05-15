Чингиз Гусейнзаде: Пандемия не повлияет на численность азербайджанских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх

Пандемия не повлияет на численность азербайджанских спортсменов, которые будут участвовать в предстоящих Олимпийских играх.

Об этом в пятницу сказал Trend вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, комментируя ход тренировок азербайджанских атлетов в период карантинного режима, передает Day.Az.

По его словам, уровень подготовки наших спортсменов для участия в Летних Олимпийских играх в Токио достаточно высок.

Вице-президент НОК отметил, что несмотря на ограничения в рамках режима карантина, спортсмены, независимо от вида спорта и его особенностей, по возможности, готовятся, сохраняя спортивную форму: "Этим больше занимаются федерации. К примеру, атлет Назим Гусейнов, завоевавший олимпийскую лицензию, занимается не только дома, но и тренируется вместе с тренером на берегу моря, укрепляя физическую форму. У нас достаточно спортсменов, которые находят разные альтернативные пути для тренировок в своем виде спорта".

По словам Гусейнзаде, в связи с отменой или переносом спортивных мероприятий они пока тренируются для поддержания формы: "После того, как будет составлен график соревнований, наши спортсмены начнут готовиться более серьезно".

Он также отметил, что пандемия вряд ли отразится на численности спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Токио: "Тот факт, что соревнования будут проведены через год, не повлияет на сокращение числа участников, наоборот, послужит их росту. Учитывая, что в некоторых видах спорта началась выдача лицензий, для спортсменов нового поколения могут быть созданы условия для получения путевки на Олимпийские игры".

Отметим, что XXXII летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в столице Японии - Токио в 2020 году, перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.