Завтра в Азербайджане ожидается до 31 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами туман, днем порывистый юго-западный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 13-16, днем - 21-26, в Баку ночью - 14-16, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 40-45 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны грозовые дожди, град. Ночью и утром туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 26-31 градус тепла, в горах ночью 6-11, днем - 16-21 градус тепла.