Стоимость проезда в бакинском метро изменится?

Внесена ясность в вопрос об увеличении стоимости проезда в бакинском метро.

Как передает Day.Az, глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сказал, что изменение цен в метро является вопросом, непосредственно входящим в компетенцию Тарифного совета, и в настоящее время данный вопрос не обсуждается:

"Распространились слухи, люди говорят, что метро было открыто для повышения цен. Однако пандемия привела к ограничению общественного транспорта как во всем мире, так и в нашей стране.

После ослабления карантинного режима Бакинский метрополитен начал функционировать по соответствующему решению Оперативного штаба при Кабинете министров. К тому же, на основании методических указаний Оперативного штаба. Но это не повод для слухов.

Цель всего этого - облегчить движение в нашей стране в сфере общественного транспорта, обслуживать пассажиров".