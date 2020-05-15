В Азербайджане некоторые учащиеся будет приниматься в профучилища без экзамена

В Азербайджане учащиеся X-XI классов школ с профессиональным уклоном будут приниматься в учреждения по профобразованию вне конкурса.

Об этом сказал советник министра образования Эльнур Мамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, с этой целью для учащихся X-XI классов будут организованы классы с профессиональным уклоном, где с учетом потребностей рынка труда, будут преподаваться спецуроки по различным видам профессий: "Также учащиеся будут привлекаться к практике на хозяйственных участках учреждений по профобразованию и в трудоустраивающих организациях. Выпускникам этих классов наряду с аттестатом о полном среднем образовании будет выдаваться сертификат с указанием названия профессионального направления, и они вне конкурса будут приняты в заведения по профобразованию".