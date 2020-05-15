В Азербайджане для учащихся будут проводиться тесты для помощи в выборе профессии

Для оказания помощи учащимся в выборе профессий и программ, предлагаемых высшими, средне-специальными учебными заведениями и учреждениями профобразования в Азербайджане, предусматривается проведение диагностических тестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал советник министерства образования Эльнур Мамедов.

Одной из важнейших задач, стоящих перед системой образования, является обеспечение связи между процессом обучения и трудовым рынком. С этой целью Кабинет министров утвердил "Порядок осуществления профориентированного обслуживания в общеобразовательных учреждениях".

"Цель профориентированного обслуживания заключается в своевременном информировании учащихся о знаниях и навыках, требующихся по профессиям и специальностям, направлении учащихся по соответствующим специальностям с учетом их интересов, предоставлении им профессиональных рекомендаций, привитии навыков планирования трудовой деятельности. Это поможет учащимся произвести правильный и осознанный выбор профессии и программ обучения, предлагаемых высшими, средне-специальными учебными заведениями и учреждениями профобразования", - сказал Мамедов.

Он отметил, что с этой целью предусматривается проведение диагностических тестов и опросов, организация экскурсий на различные предприятия, демонстрация фильмов о разных сферах деятельности, организация конференций на тему выбора профессий, проведение встреч с представителями различных профессий и т.д.

Мамедов добавил, что к данному процессу будут привлечены НПО и частные предприятия.