https://news.day.az/society/1235305.html В Азербайджане разрешили посещать парки, бульвары и центры отдыха - УСЛОВИЕ
В Азербайджане разрешили посещать парки, бульвары и центры отдыха - УСЛОВИЕ
В Азербайджане с 18-го мая снимается ограничение на посещение парков, бульваров и центров отдыха - с условием, что собирается не более 10 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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