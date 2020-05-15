В Азербайджане разрешили посещать парки, бульвары и центры отдыха

В Азербайджане с 18-го мая снимается ограничение на посещение парков, бульваров и центров отдыха - с условием, что собирается не более 10 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

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