https://news.day.az/society/1235307.html В Азербайджане открываются кафе и рестораны - ГРАФИК РАБОТЫ
В Азербайджане открываются кафе и рестораны - ГРАФИК РАБОТЫ
В Азербайджане с 18 мая открываются кафе, рестораны и другие объекты общепита.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Оперативный штаб при Кабинете министров.
Разрешается обслуживать посетителей на месте с 08.00 до 18.00 - при этом запрещено подавать кальяны.
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