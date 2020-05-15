В Азербайджане открываются кафе и рестораны

В Азербайджане с 18 мая открываются кафе, рестораны и другие объекты общепита.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Оперативный штаб при Кабинете министров.

Разрешается обслуживать посетителей на месте с 08.00 до 18.00 - при этом запрещено подавать кальяны.