https://news.day.az/society/1235316.html Водители, будьте осторожны на этих дорогах - Госагентство
Водители, будьте осторожны на этих дорогах - Госагентство
С 16 по 26 мая на дорожное покрытие на проспекте Загульба, Мардакянском шоссе и проспекте Гейдара Алиева будет наноситься дорожная разметка, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Просьба к водителям быть осторожными на этих дорогах, следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.
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