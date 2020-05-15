Стала известна причина смягчения особого карантинного режима в Азербайджане

"Премьер-министр уже подписал постановление в связи с выходом из особого карантинного режима".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге, организованном Оперативным штабом при Кабинете министров, сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что это третий этап, связанный со смягчением карантинного режима.

"В период смягчения наблюдался рост числа случаев заражения. Но общий процесс находится под контролем. За прошедший период получен большой опыт. В соответствующих структурах создана серьезная материально-техническая база. Все это позволяет нам наравне с борьбой с коронавирусом продолжать нашу жизнь. Мы должны научиться жить с проблемой. За прошедший период в стране обеспечено производство защитных средств. По некоторой продукции зависимость снижена, а по некоторой продукции мы смогли полностью устранить зависимость", - подчеркнул И.Мамедов.