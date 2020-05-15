Ежедневно в Азербайджане производится 500 тысяч медицинских масок

"Ежедневно производится 500 тысяч медицинских масок".

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он сказал, что это позволяет полностью удовлетворить потребности местного населения: "В стране ежедневно производится 6 тысяч комбинезонов. Открытие больниц модульного типа и "Ени клиника" направлено на борьбу с коронавирусом. Материально-технические возможности нашего медицинского персонала позволяют решить эту проблему".